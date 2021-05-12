Дело судна, которое незаконно ходило в Крым: иностранцу дали 5 лет тюрьмы

Гражданина Молдовы приговорили к 5 годам тюрьмы за взятку в $75 тысяч. Мужчина пытался снять арест с судна Sky Moon, которое незаконно посещало оккупированный Россией Крым.

Источник: САП

Детали: Отмечается, что мужчина в декабре 2016 года, с целью снятия ареста с судна Sky Moon, партии технической соды на более чем 3 тонны и избежания конфискации имущества, предоставил военному прокурору Южного региона взятку в $75 тысяч. Прокурор за эти деньги должен был снять арест с судна и груза.

Гражданина Молдовы задержали 29 декабря 2016 сразу после дачи взятки.

Приговором суда, который согласился с доводами прокурора САП и детективов НАБУ, гражданин Молдовы признан виновным в совершении преступления и осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией $75 тысяч.

В прокуратуре напомнили, что приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Напомним: