Дело судна, которое незаконно ходило в Крым: иностранцу дали 5 лет тюрьмы
Гражданина Молдовы приговорили к 5 годам тюрьмы за взятку в $75 тысяч. Мужчина пытался снять арест с судна Sky Moon, которое незаконно посещало оккупированный Россией Крым.
Источник: САП
Детали: Отмечается, что мужчина в декабре 2016 года, с целью снятия ареста с судна Sky Moon, партии технической соды на более чем 3 тонны и избежания конфискации имущества, предоставил военному прокурору Южного региона взятку в $75 тысяч. Прокурор за эти деньги должен был снять арест с судна и груза.
Гражданина Молдовы задержали 29 декабря 2016 сразу после дачи взятки.
Приговором суда, который согласился с доводами прокурора САП и детективов НАБУ, гражданин Молдовы признан виновным в совершении преступления и осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией $75 тысяч.
В прокуратуре напомнили, что приговор может быть обжалован в течение 30 дней.
Напомним:
- Судно было задержано 30 ноября 2016 года вблизи порта Рени Государственной пограничной службой Украины в рамках совместной операции с военной прокуратурой.
Суд признал капитана виновным в перемещении вне таможенного контроля с территории АР Крым более 3000 тонн технической соды и постановил конфисковать в доход государства предмет контрабанды стоимостью почти 18,5 миллиона грн.
- В марте 2017 года Малиновский районный суд Одессы конфисковал судно Sky Moon под флагом Танзании за незаконный заход в порты аннексированного Россией Крыма.
- Всем членам экипажа на 3 года запретили въезд в Украину.