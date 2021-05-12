Одеські лікарі вимагали десятки й сотні тисяч за "безкоштовні" операції на серці

Служба безпеки України викрила посадовців центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отриманні хабарів: "послуги" учасників корупційної схеми коштували до 500 тисяч гривень.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними досудового слідства, завідувач відділення медустанови залучив лікарів до вимагання грошей із пацієнтів за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу. За законодавством України, придбання протезів, клапанів шунтів здійснюється за бюджетні кошти.

Співробітники спецслужби задокументували, що посадовець отримував неправомірну вигоду готівкою і особисто розподіляв її серед лікарів, задіяних у схемі.

Розмір хабара залежав від складності та стану хворих і становив від 86-ти до 400 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали зловмисника у приміщенні медзакладу під час отримання 11 тисяч доларів від пацієнта, якому необхідно було провести операцію на аорті.

У ході обшуків вилучено чорнову бухгалтерію, за якою розподіляли кошти, отримані від хворих.

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття та блокування корупційної схеми слідчі СБУ проводили спільно зі слідчими поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.