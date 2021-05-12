Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одеські лікарі вимагали десятки й сотні тисяч за "безкоштовні" операції на серці

Середа, 12 травня 2021, 14:11
Одеські лікарі вимагали десятки й сотні тисяч за безкоштовні операції на серці
СБУ

Служба безпеки України викрила посадовців центру кардіохірургії при Одеській обласній лікарні на отриманні хабарів: "послуги" учасників корупційної схеми коштували до 500 тисяч гривень.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними досудового слідства, завідувач відділення медустанови залучив лікарів до вимагання грошей із пацієнтів за надання послуг, які підпадають під безоплатну медичну допомогу. За законодавством України, придбання протезів, клапанів шунтів здійснюється за бюджетні кошти. 

Співробітники спецслужби задокументували, що посадовець отримував неправомірну вигоду готівкою і особисто розподіляв її серед лікарів, задіяних у схемі.

Розмір хабара залежав від складності та стану хворих і становив від 86-ти до 400 тисяч гривень. 

Правоохоронці затримали зловмисника у приміщенні медзакладу під час отримання 11 тисяч доларів від пацієнта, якому необхідно було провести операцію на аорті. 

 

У ході обшуків вилучено чорнову бухгалтерію, за якою розподіляли кошти, отримані від хворих.

 

У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи із викриття та блокування корупційної схеми слідчі СБУ проводили спільно зі слідчими поліції за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури.

"Українська правда" у Threads

Теми: медициназдоров'яхабарСБУОдеська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
медицина
У Росії знову виявили випадки сибірської виразки
У Лисичанську загарбники перетворили всі лікарні на військові шпиталі – МВА
Зеленський: Ми маємо нарешті легалізувати ліки на основі канабісу
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: