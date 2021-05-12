Одесские врачи требовали десятки и сотни тысяч за "бесплатные" операции на сердце
Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц центра кардиохирургии при Одесской областной больнице в получении взяток: "услуги" участников коррупционной схемы стоили до 500 тысяч гривен.
Источник: СБУ
Детали: По данным предварительного следствия, заведующий отделением медучреждения привлек врачей к вымогательству денег с пациентов за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь. По законодательству Украины, приобретение протезов, клапанов шунтов осуществляется за бюджетные средства.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновник получал неправомерную выгоду наличными и лично распределял ее среди врачей, задействованных в схеме.
Размер взятки зависел от сложности и состояния больных и составлял от 86-ти до 400 тысяч гривен.
Правоохранители задержали злоумышленника в помещении медучреждения при получении 11 тысяч долларов от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте.
В ходе обысков изъята черновая бухгалтерия, по которой распределяли средства, полученные от больных.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.
Мероприятия по разоблачению и блокировке коррупционной схемы следователи СБУ проводили совместно со следователями полиции под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.