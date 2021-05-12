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Одесские врачи требовали десятки и сотни тысяч за "бесплатные" операции на сердце

Среда, 12 мая 2021, 14:11
СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц центра кардиохирургии при Одесской областной больнице в получении взяток: "услуги" участников коррупционной схемы стоили до 500 тысяч гривен.

Источник: СБУ

Детали: По данным предварительного следствия, заведующий отделением медучреждения привлек врачей к вымогательству денег с пациентов за предоставление услуг, которые подпадают под бесплатную медицинскую помощь. По законодательству Украины, приобретение протезов, клапанов шунтов осуществляется за бюджетные средства.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что чиновник получал неправомерную выгоду наличными и лично распределял ее среди врачей, задействованных в схеме.

Размер взятки зависел от сложности и состояния больных и составлял от 86-ти до 400 тысяч гривен.

Правоохранители задержали злоумышленника в помещении медучреждения при получении 11 тысяч долларов от пациента, которому необходимо было провести операцию на аорте.

 

В ходе обысков изъята черновая бухгалтерия, по которой распределяли средства, полученные от больных.

 

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению и блокировке коррупционной схемы следователи СБУ проводили совместно со следователями полиции под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Темы: медициназдоровьевзяткаСБУОдесская область


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