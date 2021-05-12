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Прокуратура проводить обшуки в будівлях КМДА

Середа, 12 травня 2021, 14:43

Київська прокуратура проводить обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків.

Джерело: пресслужба Київської прокуратури

Дослівно: "Київська міська прокуратура спільно із ГУ ДФС у Києві проводять обшуки в приміщеннях КМДА, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора".

Деталі: Слідство встановило, що директор приватного підприємства в 2013 році придбав нерухомість на комунальній землі, але не уклав договір оренди на земельну ділянку, а користувався нею безоплатно.

Згідно з висновком експертизи, ці дії завдали шкоди на майже 19,5 млн гривень.

Наразі складено повідомлення про підозру директору приватного підприємства за ч.2 ст.364-2 ККУ.

Також наразі тривають обшуки в приміщенні КМДА.

За результатами обшуків нададуть оцінку діям службовців КМДА, які не вжили жодних заходів щодо укладення відповідних договорів оренди.

Українська правда
Теми: КМДАпрокуратура


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