Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура і фіскали проводять обшуки в будівлях КМДА

Середа, 12 травня 2021, 14:43
Прокуратура і фіскали проводять обшуки в будівлях КМДА

Київська прокуратура проводить обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків.

Джерело: пресслужба Київської прокуратури, пресслужба ДФС

Дослівно: "Київська міська прокуратура спільно із ГУ ДФС у Києві проводять обшуки в приміщеннях КМДА, а також в офісі приватного підприємства та за місцем проживання його директора".

Деталі: Слідство встановило, що директор приватного підприємства в 2013 році придбав нерухомість на комунальній землі, але не уклав договір оренди на земельну ділянку, а користувався нею безоплатно.

Згідно з висновком експертизи, ці дії завдали шкоди на майже 19,5 млн гривень.

Наразі складено повідомлення про підозру директору приватного підприємства за ч.2 ст.364-2 ККУ.

Також наразі тривають обшуки в приміщенні КМДА.

За результатами обшуків нададуть оцінку діям службовців КМДА, які не вжили жодних заходів щодо укладення відповідних договорів оренди.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: КМДАпрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
КМДА
Розтрата на купівлі генераторів: КМДА і прокуратура "схрестили списи"
Загибель людей перед зачиненим укриттям: суд "окільцював" браслетом чиновника КМДА
У Києві перевірили майже всі укриття: третина – непридатна
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: