Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Прокуратура проводит обыски в зданиях КГГА

Среда, 12 мая 2021, 14:43

Киевская прокуратура проводит обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.

Источник: пресс-служба Киевской прокуратуры

Дословно: "Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ГФС в Киеве проводят обыски в помещениях КГГА, а также в офисе частного предприятия и по месту жительства его директора".

Детали: Следствие установило, что директор частного предприятия в 2013 году приобрел недвижимость на коммунальной земле, но не заключил договор аренды на земельный участок, а пользовался участком бесплатно.

Согласно заключению экспертизы, эти действия нанесли ущерб почти 19,5 млн гривен.

Составлено сообщение о подозрении директору частного предприятия по ч.2 ст.364-2 УК.

Также сейчас ведутся обыски в помещении КГГА.

По результатам обысков предоставят оценку действиям чиновников КГГА, которые не приняли никаких мер по заключению соответствующих договоров аренды.

Украинская правда
Темы: КГГАпрокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

У Путина отреагировали на подозрение Медведчуку: Вмешиваться не собираемся

Секретарь СНБО назвал основной признак, по которому определяют олигархов

Жена Медведчука сообщила, что они уже дома

ВСУ готовы к отражению вооруженной агрессии – Хомчак и Наев

Украина восстановит силы ВМС в течение 2-3 лет – Таран

Рейтинг партий: в Раду прошли бы 4 политсилы

Все новости...
КГГА
Минкульт заявляет, что не запрещал мероприятие КГГА и пропустил технику
КГГА обвиняет Минкульт в срыве традиционного мероприятия
У Києві затримали чоловіка, який вистрілив у дорожника
Последние новости
14:43
Прокуратура проводит обыски в КГГА
14:35
НБУ назначил нового руководителя департамента риск-менеджмента
14:26
У Путина отреагировали на подозрение Медведчуку: Вмешиваться не собираемся
14:19
Минздрав обновил карантинные зоны: почти вся Украина "желтая"
14:15
Канцлер Австрии стал подозреваемым в антикоррупционном расследовании: мог соврать парламенту
14:12
Судью, систематически "отмазывавшую" за пьяное вождение, наказали выговором
14:11
фотоОдесские врачи требовали десятки и сотни тысяч за "бесплатные" операции на сердце
14:00
Ракетный корвет РФ обнаружили в районе Черноморска
13:51
К "нулю отходов": Еврокомиссия одобрила ключевой документ в рамках "Зеленого курса"
13:50
Секретарь СНБО назвал основной признак, по которому определяют олигархов
Все новости...