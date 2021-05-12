Киевская прокуратура проводит обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.

Источник: пресс-служба Киевской прокуратуры

Дословно: "Киевская городская прокуратура совместно с ГУ ГФС в Киеве проводят обыски в помещениях КГГА, а также в офисе частного предприятия и по месту жительства его директора".

Детали: Следствие установило, что директор частного предприятия в 2013 году приобрел недвижимость на коммунальной земле, но не заключил договор аренды на земельный участок, а пользовался участком бесплатно.

Согласно заключению экспертизы, эти действия нанесли ущерб почти 19,5 млн гривен.

Составлено сообщение о подозрении директору частного предприятия по ч.2 ст.364-2 УК.

Также сейчас ведутся обыски в помещении КГГА.

По результатам обысков предоставят оценку действиям чиновников КГГА, которые не приняли никаких мер по заключению соответствующих договоров аренды.