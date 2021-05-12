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Порошенко вирішив засудити Гордона за слова про здачу Маріуполя Путіну

Середа, 12 травня 2021, 15:28

Колишній президент України Петро Порошенко вирішив судитися із журналістом Дмитром Гордоном через звинувачення у тому, що він у 2014 році після змови із президентом РФ Володимиром Путіним дав військовим наказ залишити Маріуполь.  

Джерело: брифінг адвокатів Порошенка Іллі Новікова і Ігоря Голованя  

Пряма мова Новікова: "7 травня цього року в ефірі ток-шоу "Свобода слова" відомий журналіст Дмитро Гордон випустив на свободу деякі слова, які мають мати наслідок. Конкретно він заявив і зробив це у формі ствердження, що п’ятий президент України Порошенко вступив у злочинну змову з Путіним і наказав в рамках цієї злочинної змови українській армії залишити Маріуполь (у 2014 році – ред.)".

"Ми анонсуємо, що в найближчі дні… буде подано перший такого роду позов від імені Петра Порошенка до Гордона з вимогою визнати недостовірними свої твердження. У Дмитра Гордона буде можливість висловитися з цього приводу, якщо він вважає, що це таки думка, а не твердження… у нього буде можливість дати пояснення у форматі формалізованої судової процедури".   

Передісторія:

  • 7 травня в ефірі ток-шоу "Свобода слова" з Савіком Шустером Гордон заявив, що в 2014 році "керівництво України здійснило злочинну угоду з керівництвом Росії і віддало наказ українській армії залишити Маріуполь… Порошенко з Путіним договорили, я вважаю, про те, щоб Маріуполь здати. Армії дали наказ вийти з Маріуполя".   

Українська правда
Теми: ПорошенкоРосія


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