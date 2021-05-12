Порошенко решил засудить Гордона за слова о сдаче Мариуполя Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко решил судиться с журналистом Дмитрием Гордоном из-за обвинений в том, что он в 2014 году в результате заговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал военным приказ оставить Мариуполь.

Источник: брифинг адвокатов Порошенко Ильи Новикова и Игоря Голованя

Прямая речь Новикова: "7 мая этого года в эфире ток-шоу "Свобода слова" известный журналист Дмитрий Гордон выпустил на свободу некоторые слова, которые должны иметь последствия.

Конкретно он заявил и сделал это в форме утверждения, что пятый президент Украины Порошенко вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этого преступного сговора украинской армии оставить Мариуполь (в 2014 году - ред.)".

"Мы анонсируем, что в ближайшие дни... будет представлен первый такого рода иск от имени Петра Порошенко к Гордону с требованием признать недостоверными свои утверждения. У Дмитрия Гордона будет возможность высказаться по этому поводу, если он считает, что это мнение, а не утверждение... у него будет возможность дать объяснения в формате формализованной судебной процедуры".

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