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Порошенко решил засудить Гордона за слова о сдаче Мариуполя Путину

Среда, 12 мая 2021, 15:28

Бывший президент Украины Петр Порошенко решил судиться с журналистом Дмитрием Гордоном из-за обвинений в том, что он в 2014 году в результате заговора с президентом РФ Владимиром Путиным дал военным приказ оставить Мариуполь.

Источник: брифинг адвокатов Порошенко Ильи Новикова и Игоря Голованя

Прямая речь Новикова: "7 мая этого года в эфире ток-шоу "Свобода слова" известный журналист Дмитрий Гордон выпустил на свободу некоторые слова, которые должны иметь последствия.

Конкретно он заявил и сделал это в форме утверждения, что пятый президент Украины Порошенко вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этого преступного сговора украинской армии оставить Мариуполь (в 2014 году - ред.)".

"Мы анонсируем, что в ближайшие дни... будет представлен первый такого рода иск от имени Петра Порошенко к Гордону с требованием признать недостоверными свои утверждения. У Дмитрия Гордона будет возможность высказаться по этому поводу, если он считает, что это мнение, а не утверждение... у него будет возможность дать объяснения в формате формализованной судебной процедуры".

Предыстория:

  • 7 мая в эфире ток-шоу "Свобода слова" с Савиком Шустером Гордон заявил, что в 2014 году "руководство Украины осуществило преступную сделку с руководством России и отдало приказ украинской армии оставить Мариуполь... Порошенко с Путиным договорили, я считаю, о том, чтобы Мариуполь сдать. Армии был дан приказ выйти из Мариуполя".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоРосcия


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