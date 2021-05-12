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Сан-Марино відкриває вакцинаційний туризм і пропонує "Спутник V" всім охочим

Середа, 12 травня 2021, 15:55

Крихітна держава Сан-Марино з 17 травня планує надавати туристам можливість вакцинуватися російським препаратом "Спутник V".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Repubblica.

Уряд Сан-Марино затвердив спеціальну постанову, що визначає "вакцинаційний туризм": 50 євро за дві дози, бронювання готелю за 7 днів до прибуття мінімум на три ночі двічі за 21 день.

Вакцинаційний туризм буде відкритий для всіх, крім італійців, тому що досі немає конкретної угоди з Римом.

Слід зазначити, що російська вакцина не визнана Європейським агентством з лікарських засобів.

Щодо європейського "зеленому пропуску" влада Сан-Марино оголосила, що вони почали діалог з Європейським союзом разом з іншими анклавними державами (Андорра, Ватикан і Монако), щоб "включити російську вакцину в сертифікат про вакцинацію".

Влада заявила, що на цей час в Сан-Марино "немає госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом, і протягом декількох тижнів 60% жителів будуть повністю імунізовані".

Анклав отримав перші 7500 доз вакцини "Спутник V" у березні, розпочавши кампанію з вакцинації своїх 35 тисяч жителів.

Сан-Марино, держава, розташована у центральній Італії, підписала угоду про закупівлю російської вакцини після того, як їй не надійшли дози, які вона очікувала отримати з Італії в рамках програми закупівель ЄС. 



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