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Сан-Марино открывает вакцинационный туризм и предлагает "Спутник V" всем желающим

Среда, 12 мая 2021, 15:55

Крошечное государство Сан-Марино с 17 мая планирует предоставлять туристам возможность вакцинироваться российским препаратом "Спутник V".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Repubblica.

Правительство Сан-Марино утвердило постановление, определяющее "вакцинационный туризм": 50 евро за две дозы, бронирование отеля за 7 дней до прибытия минимум на три ночи дважды за 21 день.

Вакцинационный туризм будет открыт для всех, кроме итальянцев, потому что до сих пор нет конкретной договоренности с Римом.

Следует отметить, что российская вакцина не признана Европейским агентством по лекарственным средствам.

Что касается европейского "зеленого пропуска", то власти Сан-Марино объявили, что они начали диалог с Европейским Союзом вместе с другими анклавными государствами (Андорра, Ватикан и Монако), чтобы "включить российскую вакцину в сертификат о вакцинации".

Власти заявили, что в настоящее время в Сан-Марино "нет госпитализированных пациентов с коронавирусом, и в течение нескольких недель 60% жителей будут полностью иммунизированы".

Анклав получил первые 7500 доз вакцины "Спутник V" в марте, начав кампанию по вакцинации своих 35 000 жителей.

Сан-Марино, государство, расположенное в центральной Италии, подписало соглашение о закупке российской вакцины после того, как ей не поступили дозы, которые она ожидала получить из Италии в рамках программы закупок ЕС.



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