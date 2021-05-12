Українські спецпризначенці провели навчання на американському фрегаті

Оператори-розвідники 73-го морського центру спеціального призначення в Одесі провели навчання на кораблі Берегової охорони США USCGC Hamilton.

Джерело: Міністерство оборони

Деталі: Зазначається, що під час навчань відпрацьовували абордажні дії, захід на борт, ведення ближнього бою, та зачистка корабля.

Нагадаємо: Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton у понеділок вранці 10 травня зайшов в Одесу.