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Українські спецпризначенці провели навчання на американському фрегаті

Середа, 12 травня 2021, 16:27

Оператори-розвідники 73-го морського центру спеціального призначення в Одесі провели навчання на кораблі Берегової охорони США USCGC Hamilton.

Джерело: Міністерство оборони

Деталі: Зазначається, що під час навчань відпрацьовували абордажні дії, захід на борт, ведення ближнього бою, та зачистка корабля.

 
 
 
 

Нагадаємо: Американський фрегат берегової охорони USCGC Hamilton у понеділок вранці 10 травня зайшов в Одесу.

Українська правда
Теми: МіноборониОдеса


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