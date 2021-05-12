Украинские спецназовцы провели учения на американском фрегате
Среда, 12 мая 2021, 16:27
Операторы-разведчики 73-го морского центра специального назначения в Одессе провели учения на корабле Береговой охраны США USCGC Hamilton.
Источник: Министерство обороны
Детали: Отмечается, что во время учений отрабатывали абордажные действия, мероприятие на борту, ведения ближнего боя и зачистка корабля.
Напомним: Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton в понедельник утром 10 мая зашел в Одессу.
Украинская правда