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Украинские спецназовцы провели учения на американском фрегате

Среда, 12 мая 2021, 16:27

Операторы-разведчики 73-го морского центра специального назначения в Одессе провели учения на корабле Береговой охраны США USCGC Hamilton.

Источник: Министерство обороны

Детали: Отмечается, что во время учений отрабатывали абордажные действия, мероприятие на борту, ведения ближнего боя и зачистка корабля.

 
 
 
 

Напомним: Американский фрегат береговой охраны USCGC Hamilton в понедельник утром 10 мая зашел в Одессу.

Украинская правда
Темы: МинобороныОдесса


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