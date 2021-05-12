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У Британії шукають наглядача для старовинного замку на острові

Середа, 12 травня 2021, 17:55
У Британії шукають наглядача для старовинного замку на острові

Історичний острів Сент-Майклз-Маунт, біля узбережжя Корнуолла на південному заході Англії, шукає нового офіцера замку.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Вакансія передбачає, що людина зможе залишатися в замку принаймні п'ять ночей на тиждень і брати на себе "практичні зобовязання з обслуговування".

До обов'язків входитиме охорона та обхід доступних для відвідувачів приміщень замку наприкінці кожного дня.

Але тим, хто страждає від морської хвороби, радять не подавати заявку, оскільки єдиний шлях до острова під час припливу - це на човні.

На острів також можна потрапити з материка під час відливу, пройшовши спеціально прокладеною на дні затоки доріжкою, яка вимощена каменем.

 

"Найкраще в тому, що живеш тут, - це мати вид на море з усіх вікон. Найгірше - це неможливість доставити піцу до ваших дверей", - сказав керівник замку Дункан Мердок.

Островом опікується британська організація зі збереження історичної спадщини National Trust та родинне підприємство St Aubyn Estates. Родина Сент-Обін мешкає в замку.

Початок будівництва замку - 1135 рік. Найстаріші збережені споруди датуються 12 століттям, коли там було засновано бенедиктинський монастир.

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британія
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