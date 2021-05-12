Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Британії шукають наглядача для старовинного замку на острові

Середа, 12 травня 2021, 17:55

Історичний острів Сент-Майклз-Маунт, біля узбережжя Корнуолла на південному заході Англії, шукає нового офіцера замку.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Вакансія передбачає, що людина зможе залишатися в замку принаймні п'ять ночей на тиждень і брати на себе "практичні зобовязання з обслуговування".

До обов'язків входитиме охорона та обхід доступних для відвідувачів приміщень замку наприкінці кожного дня.

Але тим, хто страждає від морської хвороби, радять не подавати заявку, оскільки єдиний шлях до острова під час припливу - це на човні.

На острів також можна потрапити з материка під час відливу, пройшовши спеціально прокладеною на дні затоки доріжкою, яка вимощена каменем.

 

"Найкраще в тому, що живеш тут, - це мати вид на море з усіх вікон. Найгірше - це неможливість доставити піцу до ваших дверей", - сказав керівник замку Дункан Мердок.

Островом опікується британська організація зі збереження історичної спадщини National Trust та родинне підприємство St Aubyn Estates. Родина Сент-Обін мешкає в замку.

Початок будівництва замку - 1135 рік. Найстаріші збережені споруди датуються 12 століттям, коли там було засновано бенедиктинський монастир.

Теми: Велика Британія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

"Без смутку неможливо дивитися": Зеленський про події в Ізраїлі

Серія обшуків у столиці триває: тепер - "Київавтодор"

Медведчук явився в Офіс генпрокурора

Шмигаль: Щеплювати від COVID-19 з черги в "Дії" почнуть на цих вихідних

фотоЕкспосадовицю "Приватбанку" оголосили в розшук

Уряд створив Бюро економічної безпеки

Усі новини...
Велика Британія
Єлизавета ІІ представить у парламенті план дій уряду Британії після пандемії
Проти прем’єра Британії почали розслідування через відпочинок на Карибах
В Англії відкриються паби, ресторани і кінотеатри
Останні новини
18:09
ВМС України в цьому році вперше отримають ударний безпілотноик Bayraktar
17:55
фотоУ Британії шукають наглядача для старовинного замку на острові
17:29
Гривня зміцніла до євро на закритті міжбанку
17:28
Вчені дослідили, чи пошкоджує вакцина проти COVID-19 плаценту у вагітних
17:21
Хакери викрали дані мільйонів кур'єрів і клієнтів Glovo
17:20
"Без смутку неможливо дивитися": Зеленський про події в Ізраїлі
17:04
"Аркада": Ексзаступниці Паливоди повідомили про підозру у розтраті 22 мільйонів
17:03
Серія обшуків у столиці триває: тепер - "Київавтодор"
17:01
Ціни на пальне у роздрібних мережах зросли перед початком декларування
17:00
Посли G7 закликали швидко вирішити питання управління "Нафтогазом"
Усі новини...