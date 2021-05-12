В Британии ищут смотрителя для старинного замка на острове

Исторический остров Сент-Майклз-Маунт, у побережья Корнуолла на юго-западе Англии, ищет нового офицера замка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Вакансия предполагает, что человек сможет оставаться в замке крайней мере пять ночей в неделю и возьмет на себя "практические обязательства по обслуживанию".

В обязанности будет входить охрана и обход доступных для посетителей помещений замка в конце каждого дня.

Но тем, кто страдает от морской болезни, советуют не подавать заявку, поскольку единственный путь на остров во время прилива - это на лодке.

На остров можно попасть с материка во время отлива, пройдя по специально проложенной на дне залива дорожке, вымощенной камнем.

"Лучшее в том, что живешь здесь, - это иметь вид на море из всех окон. Хуже всего - это невозможность доставить пиццу к вашей двери", - сказал руководитель замка Дункан Мердок.

Островом занимается британская организация по сохранению исторического наследия National Trust и семейное предприятие St Aubyn Estates. Семья Сент-Обин живет в замке.

Начало строительства замка - 1135 год. Самые старые сохранившиеся сооружения датируются 12 веком, когда там был основан бенедиктинский монастырь.