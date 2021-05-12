Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Британии ищут смотрителя для старинного замка на острове

Среда, 12 мая 2021, 17:55
В Британии ищут смотрителя для старинного замка на острове

Исторический остров Сент-Майклз-Маунт, у побережья Корнуолла на юго-западе Англии, ищет нового офицера замка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Вакансия предполагает, что человек сможет оставаться в замке крайней мере пять ночей в неделю и возьмет на себя "практические обязательства по обслуживанию".

В обязанности будет входить охрана и обход доступных для посетителей помещений замка в конце каждого дня.

Но тем, кто страдает от морской болезни, советуют не подавать заявку, поскольку единственный путь на остров во время прилива - это на лодке.

На остров можно попасть с материка во время отлива, пройдя по специально проложенной на дне залива дорожке, вымощенной камнем.

 

"Лучшее в том, что живешь здесь, - это иметь вид на море из всех окон. Хуже всего - это невозможность доставить пиццу к вашей двери", - сказал руководитель замка Дункан Мердок.

Островом занимается британская организация по сохранению исторического наследия National Trust и семейное предприятие St Aubyn Estates. Семья Сент-Обин живет в замке.

Начало строительства замка - 1135 год. Самые старые сохранившиеся сооружения датируются 12 веком, когда там был основан бенедиктинский монастырь.

Темы: Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Великобритания
Вы не Амазон, а мы не полигон
Уоллес сравнил Шойгу и Герасимова с известным дуэтом комиков
Свитолина покидает Уимблдон
Последние новости
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
Все новости...
Реклама: