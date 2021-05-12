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В Україні побільшало мільйонерів 

Середа, 12 травня 2021, 18:24

За 2020 рік 8451 українець задекларував доходи у сумі понад 1 мільйон гривень, у минулому році таких було – майже 8 тисяч. 

Джерело: Державна податкова служба

Деталі: Порівняно із 2019 роком, кількість мільйонерів зросла на 6%. Також один мешканець Києва задекларував понад 1 мільярд гривень доходів. 

Традиційно, найбільша кількість мільйонерів зареєстрована в Києві – 3375 осіб. Також задекларували понад мільйон гривень 684 мешканці Дніпропетровської області, 595 – Харківської, 540 – Київської. 

Загалом мільйонери задекларували дохід в сумі 70,4 мільярди гривень, з них податку на доходи фізичних осіб утримають в розмірі 1,6 мільярди гривень та ще 0,2 мільярди військового збору.

Теми: податки


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