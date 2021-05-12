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В Украине стало больше миллионеров

Среда, 12 мая 2021, 18:24

За 2020 год 8451 украинец задекларировал доходы в сумме более 1 миллион гривен, в прошлом году таких было – почти 8 тысяч.

Источник: Государственная налоговая служба

Детали: По сравнению с 2019 годом, количество миллионеров выросло на 6%. Также один житель Киева задекларировал более 1 миллиарда гривен доходов.

Традиционно, наибольшее количество миллионеров зарегистрировано в Киеве – 3375 человек. Также задекларировали более миллиона гривен 684 жители Днепропетровской области, 595 – Харьковской, 540 – Киевской.

В общем миллионеры задекларировали доход в сумме 70,4 миллиарда гривен, из них налога на доходы физических лиц удержат в размере 1,6 миллиарда гривен и еще 0,2 миллиарда военного сбора.

Украинская правда
Темы: налоги


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