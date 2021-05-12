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Міноборони хоче, щоб контрактники служили мінімум 3 роки

Середа, 12 травня 2021, 18:48

Міністерство оборони планує відмовитися від короткострокових контрактів на службу в Збройних силах України та підписувати їх на термін щонайменше від трьох років.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який наводить слова заступника міністра оборони Олександра Миронюка з форуму "Україна 30. Безпека країни"

Пряма мова Миронюка: "Якщо ти ставишся до цього (контракту – ред.) як "заробітчанин", то підписуєш на шість місяців, на один рік, на два роки... Але від цього втрачає держава.

Тому наразі Міноборони веде роботу щодо внесення змін: ми вважаємо, що мають контракти підписуватися щонайменше на три роки".

Деталі: За словами Миронюка, більш довгострокові контракти є нормальною практикою. Він зазначив, що служба за контрактом має бути покликанням, але держава має давати повний пакет забезпечення, і робота над цим активно триває.

Передісторія:

  • У січні 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ, яким повернув призов на строкову службу в армії з 18 років.

Теми: МіноборониарміяУкраїна


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