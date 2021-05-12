Минобороны хочет, чтобы контрактники служили минимум 3 года
Министерство обороны предлагает отказаться от краткосрочных контрактов на службу в Вооруженных силах Украины и подписывать их на срок не менее от трех лет.
Источник: "Интерфакс-Украина", приводит слова заместителя министра обороны Александра Миронюка с форума "Украина 30. Безопасность страны"
Прямая речь Миронюка: "Если ты относишься к этому (контракту - ред.) как "работник", то подписываешь на шесть месяцев, на один год, на два года... Но от этого теряет государство.
Поэтому сейчас Минобороны ведет работу по внесению изменений: мы считаем, что должны контракты подписываться минимум на три года".
Детали: По словам Миронюка, более долгосрочные контракты являются нормальной практикой. Он отметил, что служба по контракту должно быть призванием, но государство должно давать полный пакет обеспечения, и работа над этим активно продолжается.
Предыстория:
- В январе 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул призыв на срочную службу в армии с 18 лет.