Минобороны хочет, чтобы контрактники служили минимум 3 года

Министерство обороны предлагает отказаться от краткосрочных контрактов на службу в Вооруженных силах Украины и подписывать их на срок не менее от трех лет.

Источник: "Интерфакс-Украина", приводит слова заместителя министра обороны Александра Миронюка с форума "Украина 30. Безопасность страны"

Прямая речь Миронюка: "Если ты относишься к этому (контракту - ред.) как "работник", то подписываешь на шесть месяцев, на один год, на два года... Но от этого теряет государство.

Поэтому сейчас Минобороны ведет работу по внесению изменений: мы считаем, что должны контракты подписываться минимум на три года".

Детали: По словам Миронюка, более долгосрочные контракты являются нормальной практикой. Он отметил, что служба по контракту должно быть призванием, но государство должно давать полный пакет обеспечения, и работа над этим активно продолжается.

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