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Словаччина з червня почне вакцинацію "Спутником V"

Середа, 12 травня 2021, 18:51

Словаччина почне використання російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" для імунізації населення з червня.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Володимир Ленгварський, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktuality.

"У нас є остаточно підписана згода на використання російською стороною. При сплаті відповідної суми вакцини стануть нашою власністю", - сказав глава МОЗ.

Вакцина буде призначена для людей у ​​віці від 18 до 60 років, і міністерство візьме на себе всю необхідну логістику протягом двох тижнів.

Ленгварський заявив, що результати тестів з Угорщини щодо безпеки вакцини досить переконливі. Міністр також повідомив, що обговорив з експертами питання безпеки вакцин.

Згода на використання видається за погодженням з вищим керівництвом держави. "Це питання днів", - сказав він.

Міністр також заявив, що словацький регулятор з лікарських засобів "не має нічого проти".

Раніше міністр фінансів Словаччини Ігор Матович, який донедавна обіймав посаду прем'єр-міністра, заявив, що в країні скоро почнеться вакцинація російським препаратом "Спутник V".

Як відомо, Словаччина зіткнулася з політичною кризою після того, як дві невеликі партії заявили про можливий вихід з правлячої коаліції через закупівлю урядом 2 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Прем’єр Ігор Матович пішов у відставку, його місце зайняв Едуард Гегер.

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Теми: СловаччинавакцинаціяРосія


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