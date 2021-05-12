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Словакия с июня начнет вакцинацию "Спутником V"

Среда, 12 мая 2021, 18:51

Словакия начнет использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для иммунизации населения с июня.

Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Ленгварский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

"У нас есть окончательно подписанное согласие на использование российской стороной. При уплате соответствующей суммы вакцины станут нашей собственностью", - сказал глава Минздрава.

Вакцина будет предназначена для людей в возрасте от 18 до 60 лет, и министерство возьмет на себя всю необходимую логистику в течение двух недель.

Ленгварский заявил, что результаты тестов из Венгрии относительно безопасности вакцины достаточно убедительны. Министр также сообщил, что обсудил с экспертами вопросы безопасности вакцин.

Согласие на использование выдается по согласованию с высшим руководством государства. "Это вопрос дней", - сказал он.

Министр также заявил, что словацкий регулятор по лекарственным средствам "не имеет ничего против".

Ранее министр финансов Словакии Игорь Матович, который до недавнего времени занимал пост премьер-министра, заявил, что в стране скоро начнется вакцинация российским препаратом "Спутник V".

Как известно, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Премьер Игорь Матович ушел в отставку, его место занял Эдуард Гегер.

Читайте также Падение "Спутника": как новый скандал в Словакии ударил по российской вакцине

Темы: СловакиявакцинацияРосcия


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