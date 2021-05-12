Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Норвегія відмовилася від вакцини AstraZeneca

Середа, 12 травня 2021, 21:14

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг оголосила, що країна офіційно виключила препарат AstraZeneca з програми вакцинації через рідкісні, але серйозні побічні ефекти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Уряд також підтримав призупинення використання вакцини Johnson & Johnson, але запропонує її тим, хто хоче добровільно зробити щеплення саме цим препаратом.

"Уряд розглянув питання про те, чи можуть люди приймати вакцини добровільно. Уряд прийшов до висновку, що добровільно буде пропонуватися тільки вакцина Johnson & Johnson", - сказала Солберг.

Використання AstraZeneca було офіційно припинено через кілька днів після того, як комітет експертів, створений урядом, ухвалив, що ця вакцина повинна бути виключена зі стратегії Норвегії щодо вакцин.

Норвегія призупинила використання вакцини AstraZeneca з 11 березня через повідомлення про рідкісні серйозні побічні ефекти, такі як утворення тромбів. Повідомлялося про п'ять серйозних випадків, троє людей померли.

Норвегія передасть свої дози вакцини AstraZeneca іншим країнам.

Солберг також оголосила, що Норвегія оновить свою стратегію вакцинації, і люди у віці від 18 до 24 років будуть рухатися вперед у черзі. Тепер їм буде запропонована вакцина після вакцинації всіх людей старше 45 років.

Людям у віці від 40 до 44 років будуть пропонуватися вакцини одночасно з особами у віці від 18 до 25 років. Люди у віці від 25 до 39 років будуть останньою групою, якій запропонують вакцину.

Норвегія також змінить пріоритети в розподілі вакцин, при цьому в райони з незмінно високим інфекційним тиском надходитимуть до 60% більше доз.

Прем'єр сказала, що нова стратегія дозволить Норвегії швидше скасовувати обмеження. "Вся Норвегія може відкритися раніше, якщо ми зробимо це в такий спосіб", - сказала Солберг.

В даний час Норвегія використовує лише вакцини виробництва Moderna та Pfizer/BioNTech.

Теми: Норвегіявакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Офіс генпрокурора проситиме суд відправити Медведчука під варту

ОновленоДо соратника Кличка прийшли з обшуками

"Без смутку неможливо дивитися": Зеленський про події в Ізраїлі

Серія обшуків у столиці триває: тепер - "Київавтодор"

Медведчук явився в Офіс генпрокурора

Шмигаль: Щеплювати від COVID-19 з черги в "Дії" почнуть на цих вихідних

Усі новини...
Норвегія
Норвегія продовжила обмеження на в'їзд до 24 травня
Норвегія закликала Кремль припинити нарощування сил на кордонах з Україною
Прем'єрку Норвегії оштрафували на майже 2000 євро за порушення коронаправил
Останні новини
21:35
Зеленський закликав президента Румунії підтримати євроінтеграцію України
21:24
Новини 12 травня: Медведчук в ОГП, обстріл Ізраїлю з Сектора Гази
21:16
Тарута: Я їздив до Росії, сам того не знаючи
21:14
Норвегія відмовилася від вакцини AstraZeneca
21:04
В Україні побудують найбільший в Європі завод з виробництва гірськолижного спорядження
20:37
Офіс генпрокурора проситиме суд відправити Медведчука під варту
20:20
Ініціатор геноциду в Сребрениці довічно сидітиме в британській тюрмі
20:13
Тарута заявляє про новий суд з колишніми партнерами по корпорації
19:55
Регулятор ЄС: Затверджені вакцини діють проти індійського штаму COVID
19:54
Гривня продовжує впевнено зміцнюватися до долара
Усі новини...