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Норвегія відмовилася від вакцини AstraZeneca

Середа, 12 травня 2021, 21:14
Норвегія відмовилася від вакцини AstraZeneca

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг оголосила, що країна офіційно виключила препарат AstraZeneca з програми вакцинації через рідкісні, але серйозні побічні ефекти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Уряд також підтримав призупинення використання вакцини Johnson & Johnson, але запропонує її тим, хто хоче добровільно зробити щеплення саме цим препаратом.

"Уряд розглянув питання про те, чи можуть люди приймати вакцини добровільно. Уряд прийшов до висновку, що добровільно буде пропонуватися тільки вакцина Johnson & Johnson", - сказала Солберг.

Використання AstraZeneca було офіційно припинено через кілька днів після того, як комітет експертів, створений урядом, ухвалив, що ця вакцина повинна бути виключена зі стратегії Норвегії щодо вакцин.

Норвегія призупинила використання вакцини AstraZeneca з 11 березня через повідомлення про рідкісні серйозні побічні ефекти, такі як утворення тромбів. Повідомлялося про п'ять серйозних випадків, троє людей померли.

Норвегія передасть свої дози вакцини AstraZeneca іншим країнам.

Солберг також оголосила, що Норвегія оновить свою стратегію вакцинації, і люди у віці від 18 до 24 років будуть рухатися вперед у черзі. Тепер їм буде запропонована вакцина після вакцинації всіх людей старше 45 років.

Людям у віці від 40 до 44 років будуть пропонуватися вакцини одночасно з особами у віці від 18 до 25 років. Люди у віці від 25 до 39 років будуть останньою групою, якій запропонують вакцину.

Норвегія також змінить пріоритети в розподілі вакцин, при цьому в райони з незмінно високим інфекційним тиском надходитимуть до 60% більше доз.

Прем'єр сказала, що нова стратегія дозволить Норвегії швидше скасовувати обмеження. "Вся Норвегія може відкритися раніше, якщо ми зробимо це в такий спосіб", - сказала Солберг.

В даний час Норвегія використовує лише вакцини виробництва Moderna та Pfizer/BioNTech.

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Теми: Норвегіявакцинація
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