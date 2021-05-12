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Норвегия отказалась от вакцины AstraZeneca

Среда, 12 мая 2021, 21:14

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг объявила, что страна официально исключила препарат AstraZeneca из программы вакцинации из-за редких, но серьезных побочных эффектов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Правительство также поддержало приостановку использования вакцины Johnson & Johnson, но предложит ее тем, кто хочет добровольно привиться именно этим препаратом.

"Правительство рассмотрело вопрос о том, могут ли люди принимать вакцины добровольно. Правительство пришло к выводу, что добровольно будет предлагаться только вакцина Johnson & Johnson", - сказала Солберг.

Использование AstraZeneca было официально прекращено через несколько дней после того, как комитет экспертов, созданный правительством, постановил, что эта вакцина должна быть исключена из стратегии Норвегии в отношении вакцин.

Норвегия приостановила использование вакцины AstraZeneca с 11 марта из-за сообщений о редких серьезных побочных эффектах, таких как образование тромбов. Сообщалось о пяти серьезных случаях, трое людей умерли.

Норвегия передаст свои дозы вакцины AstraZeneca другим странам.

Солберг также объявил, что Норвегия обновит свою стратегию вакцинации, и люди в возрасте от 18 до 24 лет будут двигаться впереди в очереди. Теперь им будет предложена вакцина после вакцинации всех людей старше 45 лет.

Людям в возрасте от 40 до 44 лет будут предлагаться вакцины одновременно с лицами в возрасте от 18 до 25 лет. Люди в возрасте от 25 до 39 лет будут последней группой, которой предложат вакцину.

Норвегия также изменит приоритеты в распределении вакцин, при этом в районы с неизменно высоким инфекционным давлением будут поступать до 60% больше доз.

Премьер сказала, что новая стратегия позволит Норвегии быстрее отменять ограничения. "Вся Норвегия может открыться раньше, если мы сделаем это таким образом", - сказала Солберг.

Темы: Норвегиявакцинация


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