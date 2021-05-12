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З 15 травня WhatsApp обмежуватиме користувачів, які не приймуть нову політику

Середа, 12 травня 2021, 23:08

Додаток для спілкування WhatsApp з 15 травня буде обмежувати доступ користувачів, які не погодились із новою політикою щодо передачі персональних даних Facebook.

Джерело: Довідковий центр WhatsApp

Деталі: З 15 травня функціональність додатку буде обмежена до того часу, поки користувач не погодиться з оновленнями. Проте це не буде відбуватись у всіх одночасно. 

Зазначається, що такі користувачі не матимуть доступу до списку чатів, не зможуть відповідати на аудіо- та відеодзвінки. 

Через кілька тижнів обмеженого користування більше неможливо буде отримати вхідні дзвінки та сповіщення, а додаток зупинить відправку повідомлень та дзвінків на телефон користувача. 

Водночас, видаляти профілі осіб, які не прийняли нову політику не будуть.

Що передувало: На початку 2021 року стало відомо, що додаток WhatsApp буде передавати персональна дані користувачів компанії Facebook, оскільки є її частиною. Йдеться про номери телефонів, транзакції, тощо. 

Українська правда
Теми: соцмережі


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