С 15 мая WhatsApp будет ограничивать пользователей, которые не примут новую политику

Приложение для общения WhatsApp с 15 мая будет ограничивать доступ пользователей, которые не согласились с новой политикой в ​​отношении передачи персональных данных Facebook.

Источник: Справочный центр WhatsApp

Детали: С 15 мая функциональность приложения будет ограничена до тех пор, пока пользователь не согласится с обновлениями. Однако это не будет происходить у всех одновременно.

Отмечается, что такие пользователи не будут иметь доступа в список чатов, не смогут отвечать на аудио- и видеозвонки.

Через несколько недель ограниченного пользования невозможно будет получить входящие звонки и сообщения, а приложение остановит отправку сообщений и звонков на телефон пользователя.

В то же время, удалять профили пользователей, которые не приняли новую политику не будут.

Что предшествовало: В начале 2021 стало известно, что приложение WhatsApp будет передавать персональные данные пользователей компании Facebook, поскольку является ее частью. Речь идет о номерах телефонов, транзакциях, и тому подобное.