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Через зміни клімату кількість космічного сміття до 2100 року може зрости в 50 разів

Четвер, 13 травня 2021, 04:59
Через зміни клімату кількість космічного сміття до 2100 року може зрости в 50 разів

Накопичення космічного сміття і підвищення рівня вуглекислого газу можуть заблокувати доступ до космосу для майбутніх поколінь.

Джерело: The New York Times

Пряма мова експерта з космічного сміття з Університету Саутгемптона в Англії: "Цифри вразили нас. Існує справжня причина для тривоги".

Деталі: Накопичення кількості космічного сміття напряму пов’язане з підвищення рівня вуглекислого газу.

Для атмосфери Землі є природним, що вона тягне космічне сміття вниз і спалює його в товщі нижньої оболонки.

Нижче ніж 300 миль (482,8 км) над поверхнею більшість предметів природним чином розпадаються в нижчі шари атмосфери і згорають менш ніж за 10 років.

У нижчих шарах атмосфери молекули вуглекислого газу можуть вивільняти інфрачервоне випромінювання, поглинаючи його від сонця, яке потім потрапляє в щільну атмосферу у вигляді тепла. Але вище 60 миль (96,5 км), де атмосфера рідша, все навпаки.

Проте підвищення рівня вуглекислого газу змінює ситуацію, і в результаті сміття залишається в космосі.

За таких умов, які є зараз, і якщо їх не змінювати на краще, до 2100 року кількість космічного сміття на орбіті може збільшитися в 50 разів.

Крім того, вчені вказують і на ущільнення атмосфери. Із 2000 року воно склало 21%, а до 2100 року може зрости до 80%.

Навіть якщо рівень вуглекислого газу не зростатиме, кількість космічного сміття може зрости щонайменше вдвічі.

"Українська правда" у Threads

Теми: космос
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