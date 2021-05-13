Через зміни клімату кількість космічного сміття до 2100 року може зрости в 50 разів

Накопичення космічного сміття і підвищення рівня вуглекислого газу можуть заблокувати доступ до космосу для майбутніх поколінь.

Джерело: The New York Times

Пряма мова експерта з космічного сміття з Університету Саутгемптона в Англії: "Цифри вразили нас. Існує справжня причина для тривоги".

Деталі: Накопичення кількості космічного сміття напряму пов’язане з підвищення рівня вуглекислого газу.

Для атмосфери Землі є природним, що вона тягне космічне сміття вниз і спалює його в товщі нижньої оболонки.

Проте підвищення рівня вуглекислого газу змінює ситуацію, і в результаті сміття залишається в космосі.

За таких умов, які є зараз, і якщо їх не змінювати на краще, до 2100 року кількість космічного сміття на орбіті може збільшитися в 50 разів.

Крім того, вчені вказують і на ущільнення атмосфери. Із 2000 року воно склало 21%, а до 2100 року може зрости до 80%.

Навіть якщо рівень вуглекислого газу не зростатиме, кількість космічного сміття може зрости щонайменше вдвічі.