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Из-за изменений климата количество космического мусора к 2100 году может вырасти в 50 раз

Четверг, 13 мая 2021, 04:59
Из-за изменений климата количество космического мусора к 2100 году может вырасти в 50 раз

Накопление космического мусора и повышение уровня углекислого газа могут заблокировать доступ в космос для будущих поколений.

Источник: The New York Times

Прямая речь эксперта по космическому мусору из Университета Саутгемптона в Англии: "Цифры поразили нас. Существует настоящая причина для тревоги".

Детали: Накопление количества космического мусора напрямую связано с повышение уровня углекислого газа.

Для атмосферы Земли является естественным, что она тянет космический мусор вниз и сжигает его в толще нижней оболочки.

Ниже 300 миль (482,8 км) над поверхностью большинство предметов естественным образом распадаются в низшие слои атмосферы и сгорают менее чем за 10 лет.

В низших слоях атмосферы молекулы углекислого газа могут высвобождать инфракрасное излучение, поглощая его от солнца, затем попадает в плотную атмосферу в виде тепла. Но выше 60 миль (96,5 км), где атмосфера жидкая, все наоборот.

Однако повышение уровня углекислого газа меняет ситуацию, и в результате мусора остается в космосе.

При таких условиях, которые есть сейчас, и если их не менять к лучшему, к 2100 году количество космического мусора на орбите может увеличиться в 50 раз.

Кроме того, ученые указывают и уплотнения атмосферы. С 2000 года оно составило 21%, а к 2100 году может вырасти до 80%.

Даже если уровень углекислого газа не будет расти, количество космического мусора может вырасти минимум вдвое.

"Украинская правда" в Threads

Темы: космос
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