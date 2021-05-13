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Для сімейних лікарів будуть проводити тренінги щодо лікування COVID

Четвер, 13 травня 2021, 10:45

Міністерство охорони здоров'я анонсує всеукраїнське навчання лікарів первинної медичної допомоги для боротьби з COVID-19, розраховане на 8 місяців. 

Джерело: заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу

Пряма мова: "Міністерство охорони здоров'я та міжнародний фонд UNICEF проведуть всеукраїнське навчання лікарів первинної медичної допомоги. Тренінги проводитимуться з фокусом на клінічне ведення пацієнтів, хворих на COVID-19. Під цей проєкт спеціально буде відібрано регіональних координаторів та тренерів, а також підготовлено навчальні матеріали. 

Під час першого етапу, протягом перших трьох місяців, планується охопити близько 75% лікарів комунальних закладів первинної медичної допомоги".

Деталі: Тренінги планується проводити за 5 темами.

Це: 

  • запобігання поширенню COVID-19, 
  • ведення пацієнтів із коронавірусом відповідно до світових стандартів та з фокусом на амбулаторне лікування легкого та середнього ступеню важкості, 
  • правила первинного консультування пацієнтів із коронавірусною хворобою та показання до госпіталізації, 
  • особливості інфекційного контролю на первинному рівні надання допомоги і профілактика професійного вигорання, 
  • специфіка ведення пацієнтів із COVID-19, що мають супутні захворювання. 

Під час другого етапу проєкту, з 4-го по 8-й місяць, плануються онлайн-тренінги для сімейних лікарів із метою опанування навичок для прийняття клінічних рішень при COVID-19.

Зокрема, буде йтися про: лікування від COVID окремих категорій пацієнтів – дітей, вагітних, літніх людей; про кисневу терапію; про запобігання тромбоемболінічним та іншим ускладненням; про реабілітацію після хвороби, про засади проведення щеплень проти COVID-19.  

Світовий банк виділив на цей проєкт близько 40 млн грн, уточнила Шаталова.

Олена Рощенко, УП
Теми: медицинаМОЗCovid-2019коронавірусвакцинація


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