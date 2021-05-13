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Для семейных врачей будут проводить тренинги по лечению COVID

Четверг, 13 мая 2021, 10:45
Для семейных врачей будут проводить тренинги по лечению COVID

Министерство здравоохранения анонсирует всеукраинское обучение врачей первичной медицинской помощи для борьбы с COVID-19, которое рассчитано на 8 месяцев.

Источник: заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге

Прямая речь: "Министерство здравоохранения и международный фонд UNICEF проведут всеукраинское обучение врачей первичной медицинской помощи. Тренинги будут проводиться с фокусом на клиническое ведение пациентов с COVID-19. Под этот проект специально будут отобраны региональные координаторы и тренеры, а также подготовлены учебные материалы.

Во время первого этапа, в течение первых трех месяцев, планируется охватить около 75% врачей коммунальных учреждений первичной медицинской помощи".

Детали: Тренинги планируется проводить по 5 темам.

Это:

  • предотвращения распространения COVID-19,
  • ведение пациентов с коронавирусом в соответствии с мировыми стандартами и с фокусом на амбулаторное лечение легкой и средней степени тяжести,
  • правила первичного консультирования пациентов с коронавирусной болезнью и показания к госпитализации,
  • особенности инфекционного контроля на первичном уровне оказания помощи и профилактика профессионального выгорания,
  • специфика ведения пациентов с COVID-19, имеющих сопутствующие заболевания.

Во время второго этапа проекта, с 4-го по 8-й месяц, планируются онлайн-тренинги для семейных врачей с целью овладение навыками для принятия клинических решений при COVID-19.

В частности, речь будет идти о: лечении от COVID отдельных категорий пациентов – детей, беременных, пожилых людей; о кислородной терапии; о предотвращении тромбоэмболических и других осложнений; о реабилитации после болезни, о принципах проведения прививок против COVID-19.

Всемирный банк выделил на этот проект около 40 млн грн, уточнила Шаталова.

Алена Рощенко, УП
Темы: медицинаМинздравCovid-2019коронавирусвакцинация
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