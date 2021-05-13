МОЗ дослідить, скільки реально людей перехворіли на COVID і мають антитіла

Міністерство охорони здоров'я планує влітку дослідити більш реальну картину щодо захворюваності на COVID-19 та імунітету населення до коронавірусу SARS CoV 2.

Джерело: заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова на брифінгу

Пряма мова: "Міністерство охорони здоров'я та Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка за безпосередньої участі Центру громадського здоров'я розпочнуть сероепідеміологічне дослідження розповсюдженості в українців штамів та антитіл до коронавірусу SARS CoV 2.

Науковці інституту оцінять стан популяційного імунітету населення, визначать найвразливіші до інфікування групи, доступ до тестування, частку безсимптомних випадків серед дорослого населення, а також можливі фактори ризику".

Деталі: Планується два етапи – збір даних та їх аналіз.

Польовий етап передбачатиме формування мобільних бригад – кожна складатиметься із соціологічних працівників та медика, котрі за згодою респондентів будуть проводити опитування і брати зразки крові для тестів на наявність антитіл, імуноглобулінів M та G для тестування в лабораторіях.

Таким чином планується охопити близько 9 тисяч дорослих українців різного віку, обраних випадковим чином.

Другий аналітичний етап передбачає обробку заповнених анкет, формування реальних статистиних результатів, репрезентативних для всієї України, сказала Шаталова.

У МОЗ сподіваються в результаті побачити більш цілісну картину, врахувавши тих людей, які хворіли безсимптомно або просто не зверталися до лікаря по допомогу.

Збір інформації та її аналіз фахівці планують завершити протягом літа.

Для громадян це добровільна ініціатива, внаслідок якої вони отримають безкоштовно результати тестів на антитіла.

Нагадаємо: За офіційними даними, за час пандемії, тобто з березня 2020 року, в Україні коронавірус виявили у 2 135 886 осіб, з них одужали 1 816 643 особи, померли 47 333 хворих.

Реальна цифра інфікування COVID-19 може бути в рази більшою.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП