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МОЗ исследует, сколько реально людей переболели COVID и имеют антитела

Четверг, 13 мая 2021, 11:16

Министерство здравоохранения планирует летом исследовать более реальную картину заболеваемости COVID-19 и иммунитет населения к коронавирусу SARS CoV 2.

Источник: заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова на брифинге

Прямая речь: "Министерство здравоохранения и Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко при непосредственном участии Центра общественного здоровья начнут сероэпидемиологические исследования распространенности у украинцев штаммов и антител к коронавирусу SARS CoV 2.

Ученые института оценят состояние популяционного иммунитета населения, определят наиболее уязвимые к инфицированию группы, доступ к тестированию, долю бессимптомных случаев среди взрослого населения, а также возможные факторы риска".

Детали: Планируется два этапа исследований – сбор данніх и их анализ.

Полевой этап будет предусматривать формирование мобильных бригад – каждая будет состоять из социологических работников и медика, которые с согласия респондентов будут проводить опросы и брать образцы крови для тестов на наличие антител, иммуноглобулинов M и G для тестирования в лабораториях.

Таким образом планируется охватить порядка 9 тысяч взрослых украинцев разного возраста, выбранных случайным образом.

Второй аналитический этап предусматривает обработку заполненных анкет, формирование реальных статистических результатов, репрезентативных для всей Украины, сказала Шаталова.

В Минздраве надеются в результате увидеть более целостную картину, учтя тех людей, которые болели бессимптомно или просто не обращались к врачу за помощью.

Сбор информации и ее анализ специалисты планируют завершить в течение лета.

Для граждан это добровольная инициатива, в результате которой они получат бесплатно результаты тестов на антитела.

Алена Рощенко, УП
Темы: Covid-2019коронавирусопроссоциологияМинздрав


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