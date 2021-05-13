У Києві більше 700 хворих на COVID-19

За попередню добу у столиці підтвердили 726 випадків коронавірусу і 162 осіб госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на захворювання.

Джерело: Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка

Деталі: За попередню добу 12 травня в Україні підтвердили 726 випадків захворювання на коронавірус (загалом 200 528).

Зокрема, захворіли 429 жінок віком від 18 до 86 років; 265 чоловіків віком від 18 до 85 років; 16 дівчаток від 1 до 17 років та 16 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Крім того, у середу в Києві зафіксували 29 летальних випадків від вірусу (загалом 4883).

Було госпіталізовано 72 хворих на коронавірус, ще 90 осіб госпіталізували з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

1041 людина подолала коронавірус. Загалом побороли COVID-19 130 113 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дніпровському (157), Святошинському (124) та в Солом’янському (99).