В Киеве более 700 больных COVID-19

За минувшие сутки в столице подтвердили 726 случаев коронавируса и 162 человек госпитализированы с COVID-19 или подозрением на заболевание.

Источник: Telegram-канал городского головы Киева Виталия Кличко

Детали: За минувшие сутки 12 мая в Украине подтвердили 726 случаев заболевания на коронавирус (всего 200 528).

В частности, заболели 429 женщин в возрасте от 18 до 86 лет; 265 мужчин в возрасте от 18 до 85 лет; 16 девочек от 1 до 17 лет и 16 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Кроме того, в среду в Киеве зафиксировали 29 летальных случаев от вируса (всего 4883).

Были госпитализированы 72 больных на коронавирус, еще 90 человек госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

1041 человек преодолел коронавирус. В общем побороли COVID-19 130 113 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (157), Святошинском (124) и в Соломенском (99).