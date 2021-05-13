Понад сто нардепів мають звання кандидата і доктора наук – Чесно

У Верховній Раді станом на грудень 2020 року науковий ступінь доктора наук мають 35 народних депутатів, кандидата наук – 73 нардепи, а почесне звання "заслужений" юрист, економіст, лікар тощо – 35 нардепів.

Джерело: Громадський рух "Чесно" з посиланням на відповідь Апарату ВР на запит

Деталі: Крім того, 23 парламентарі є викладачами, доцентами, професорами або ж ректорами.

Найбільша кількість депутатів, які мають науковий ступінь, у фракції "Слуги народу" – 32, на другому місці ОПЗЖ – 12, найменше – чотири нардепи – у депутатській групі "За майбутнє" та серед позафракційних.

Найбільше депутатів зі званням "заслужений" також у фракціях "Слуга народу" та ОПЗЖ (по 8 осіб), більшість із них – заслужені юристи.

Наприклад, нардеп і кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук є дійсним членом (академіком) Національної академії правових наук України.

У 1996 році Медведчук захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, а у 1997 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук.

Науковий ступінь доктора юридичних наук він отримав у 1997 році, а вчене звання професора – у 2001 році. Медведчук був обраний дійсним членом (академіком) Академії правових наук України у 2000 році. В цей час він працював заступником голови Верховної Ради 3-го скликання.

У науковому доробку Медведчука 65 наукових праць, а серед напрямів наукової діяльності – "українська національна ідея у процесі сучасного державотворення".

Медведчук задекларував 55 тисяч гривень, одержаних за звання академіка від Національної академії правових наук України.

"Чесно" зазначає, що наявність певного звання у нардепа не означає, що він автоматично отримуватиме надбавку до свого окладу.

Наразі надбавку за вчений ступінь чи почесне звання отримують трохи більше чверті депутатів. 20 парламентарів отримують подвійну надбавку.

Доплата за науковий ступінь нардепа становить:

кандидата наук (доктора філософії) – 15% посадового окладу;

доктора наук – 25%;

за почесне звання "заслужений" – 20%;

за почесне звання "народний" – 40%.

У 2021 році оклад голови ВР становить 27 240 гривень, першого заступника – 26 105 гривень, заступника – 24 970 гривень, голови комітету, спецкомісії, фракції чи групи – 23 835 гривень, першого заступника, заступника голови комітету, заступника голови спецкомісії, секретаря комітету, заступника голови депутатської фракції чи групи, голови підкомітету комітету – 23 381 гривню, члена комітету – 22 770 гривень.

"Чесно" підрахувало, що у пересічного депутата-члена комітету надбавка до депутатського окладу за науковий ступінь чи звання складає приблизно 3,4 тисячі гривень на місяць.

Таку суму отримуватиме, наприклад, нардеп Ілля Кива, якщо остаточно пройде процедуру отримання звання кандидата наук із державного управління.

Надбавку за почесне звання або науковий ступінь отримують понад сотня нардепів. Серед них лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, "слуги" Ірина Верещук та Микола Тищенко, нардепи Андрій Деркач та Олександр Качура, голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський, голова комітету свободи слова Нестор Шуфрич, голова "Голосу" Кіра Рудик, а також кнопкодав-рекордсмен Антон Яценко.

Після публікації новини на УП прессекретар Тимошенко уточнила, що лідерка "Батьківщини" отримує надбавку за вчений ступінь.

Також у ВР є депутати, які отримують надбавки і за почесне звання, і за вчений ступінь.

Більшість із них представники фракції ОПЗЖ, зокрема нардеп Тарас Козак (кандидат економічних наук та заслужений економіст України), Юрій Павленко (заслужений працівник фізкультури і спорту та кандидат філософських наук), екссуддя КСУ, а нині депутат Василь Німченко (заслужений юрист України та кандидат юридичних наук).

Також подвійну надбавку мають нардепи від "Європейській солідарності" Петро Порошенко (заслужений економіст України та кандидат юридичних наук) і Руслан Князевич (заслужений юрист і кандидат юридичних наук), від "Слуги народу" брат заступника голови ВРУ Микола Стефанчук (заслужений юрист і кандидат юридичних наук), від "Батьківщини" Анжеліка Лабунська (заслужений юрист і кандидат юридичних наук), член депутатської групи "Довіра" Микола Кучер (заслужений працівник сільського господарства та кандидат сільськогосподарських наук).