В Верховной Раде по состоянию на декабрь 2020 года степень доктора наук имеют 35 народных депутатов, кандидата наук – 73 нардепа, а почетное звание "заслуженный" юрист, экономист, врач и т.д. – 35 нардепов.

Источник: Общественное движение "Честно" со ссылкой на ответ Аппарата ВР на запрос

Детали: Кроме того, 23 парламентария являются преподавателями, доцентами, профессорами или ректорами.

Наибольшее количество депутатов, которые имеют научную степень, во фракции "Слуги народа" – 32, на втором месте ОПЗЖ – 12, наименьшее – 4 нардепа – в депутатской группе "За будущее" и среди внефракционных.

Больше всего депутатов со званием "заслуженный" также во фракциях "Слуга народа" и ОПЗЖ (по 8 человек), большинство из них – заслуженные юристы.

Например, нардеп и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук является действительным членом (академиком) Национальной академии правовых наук Украины.

В 1996 году Медведчук защитил диссертацию на получение ученой степени кандидата юридических наук, а в 1997 году – диссертацию на получение ученой степени доктора юридических наук.

Степень доктора юридических наук он получил в 1997 году, а ученое звание профессора – в 2001 году. Медведчук был избран действительным членом (академиком) Академии правовых наук Украины в 2000 году. В это время он работал заместителем председателя Верховной Рады 3-го созыва.

В научном наследии Медведчука 65 научных работ, а среди направлений научной деятельности – "украинская национальная идея в процессе современного создания государства".

Медведчук задекларировал 55 тысяч гривен, полученных за звание академика от Национальной академии правовых наук Украины.

"Честно" отмечает, что наличие определенного звания у нардепа не означает, что он автоматически будет получать надбавку к своему окладу.

Сейчас надбавку за ученую степень или почетное звание получают чуть больше четверти депутатов. 20 парламентариев получают двойную надбавку.

Доплата за научную степень нардепа составляет:

кандидата наук (доктора философии) – 15% должностного оклада;

доктора наук – 25%;

за почетное звание "заслуженный" – 20%;

за почетное звание "народный" – 40%.

В 2021 году оклад председателя ВР составляет 27 240 гривен, первого заместителя – 26 105 гривен, заместителя – 24 970 гривен, председателя комитета, спецкомиссии, фракции или группы – 23 835 гривен, первого заместителя, заместителя председателя комитета, заместителя председателя спецкомиссии, секретаря комитета, заместителя председателя депутатской фракции или группы, председателя подкомитета комитета – 23 381 гривну, члена комитета – 22 770 гривен.

"Честно" подсчитало, что у рядового депутата-члена комитета надбавка к депутатскому окладу за ученую степень или звание составляет примерно 3,4 тысячи гривен в месяц.

Такую сумму будет получать, например, нардеп Илья Кива, если окончательно пройдет процедуру получения звания кандидата наук по государственному управлению.

Надбавку за почетное звание получают более сотни нардепов. Среди них лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, "слуги" Ирина Верещук и Николай Тищенко, нардепы Андрей Деркач и Александр Качура, председатель комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский, председатель комитета свободы слова Нестор Шуфрич, глава "Голоса" Кира Рудик, а также кнопкодав-рекордсмен Антон Яценко.

Также в ВР есть депутаты, которые получают надбавки и за почетное звание, и за ученую степень.

Большинство из них представители фракции ОПЗЖ, в частности нардеп Тарас Козак (кандидат экономических наук и заслуженный экономист Украины), Юрий Павленко (заслуженный работник физкультуры и спорта и кандидат философских наук), экс-судья КСУ, а ныне депутат Василий Нимченко (заслуженный юрист Украины и кандидат юридических наук).

Также двойную надбавку имеют нардепы от "Европейской солидарности" Петр Порошенко (заслуженный экономист Украины и кандидат юридических наук) и Руслан Князевич (заслуженный юрист и кандидат юридических наук), от "Слуги народа" брат заместителя председателя ВРУ Николай Стефанчук (заслуженный юрист и кандидат юридических наук), от "Батькивщины" Анжелика Лабунская (заслуженный юрист и кандидат юридических наук), член депутатской группы "Доверие" Николай Кучер (заслуженный работник сельского хозяйства и кандидат сельскохозяйственных наук).