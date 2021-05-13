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Кулеба зустрівся з главою МЗС Угорщини в Братиславі: результат переговорів

Четвер, 13 травня 2021, 11:34

Глава МЗС України Дмитро Кулеба під час візиту до Братислави провів зустріч з угорським колегою Петером  Сійярто, під час якої йшлося про питання освіти для угорської меншини, свідоцтва про вакцинацію та візит Сійярто на Донбас.

Про це Кулеба повідомив у своєму Twitter в четвер, пише "Європейська правда".

"На нашій зустрічі в Братиславі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто і я домовилися продовжити діалог з питань освіти і меншин з належним дотриманням національного законодавства України", - розповів Кулеба.

Він висловив радість з того приводу, що Сійярто прийняв запрошення відвідати Донбас після того, як Угорщина почне головувати у Комітеті міністрів Ради Європи у травні.

Кулеба додав, що Україна та Угорщина також укладуть договір про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію, щоб громадяни могли подорожувати безпечно.

Про поточний стан відносин між обома країнами читайте у статті: Конфлікт надовго: чи можливо зупинити протистояння України та Угорщини

Читайте також: Атака фейків: чому угорсько-українські перемовини не стали "зрадою"

Теми: Кулеба ДмитроМЗСУгорщина


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