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Кулеба встретился с главой МИД Венгрии в Братиславе: результат переговоров

Четверг, 13 мая 2021, 11:34
Кулеба встретился с главой МИД Венгрии в Братиславе: результат переговоров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Братиславу провел встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто, во время которой речь шла о вопросе образования для венгерского меньшинства, свидетельства о вакцинации и визите Сийярто на Донбасс.

Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter в четверг, пишет "Европейская правда".

"На нашей встрече в Братиславе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и я договорились продолжить диалог по вопросам образования и меньшинств с должным соблюдением национального законодательства Украины", - рассказал Кулеба.

Он приветствовал тот факт, что Сийярто принял приглашение посетить Донбасс после того, как Венгрия начнет председательствовать в Комитете министров Совета Европы в мае.

Кулеба отметил, что Украина и Венгрия также заключат договор о взаимном признании свидетельств о вакцинации, чтобы граждане могли путешествовать безопасно.

О текущем состоянии отношений между обеими странами читайте в статье: Конфликт надолго: возможно ли остановить противостояние Украины и Венгрии

Читайте также: Атака фейков: почему венгерско-украинские переговоры не стали "зрадой"

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Темы: Кулеба ДмитрийМИДВенгрия
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