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Кулеба встретился с главой МИД Венгрии в Братиславе: результат переговоров

Четверг, 13 мая 2021, 11:34

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Братиславу провел встречу с венгерским коллегой Петером Сийярто, во время которой речь шла о вопросе образования для венгерского меньшинства, свидетельства о вакцинации и визите Сийярто на Донбасс.

Об этом Кулеба сообщил в своем Twitter в четверг, пишет "Европейская правда".

"На нашей встрече в Братиславе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и я договорились продолжить диалог по вопросам образования и меньшинств с должным соблюдением национального законодательства Украины", - рассказал Кулеба.

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Темы: Кулеба ДмитрийМИДВенгрия


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