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В Україні майже закінчилася AstraZeneca, призначена для першої дози вакцинації

Четвер, 13 травня 2021, 11:44

Пункти щеплень використали майже всю вакцину AstraZeneca – і індійську, і південнокорейську, – призначену для імунізації українців проти COVID-19 першою дозою, 26 тисяч доз зарезервовано для введення другої дози.

Джерело: сайт vaccination.covid19.gov.ua

Дослівно: "Станом на 12 травня 2021 року в пунктах щеплень по всій Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca (Covishield та SKBio) проти COVID-19, призначену для імунізації першою дозою.

Частину цієї вакцини (загалом 26 тис. доз) зарезервовано для введення другої дози тим пацієнтам, щеплення яких розпочалося з 24 лютого".

Деталі: Вакцина для першої дози закінчилася в пунктах щеплення Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Полтавської, Рівненської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та міста Києва. 

Вакцинація першою дозою в пунктах щеплень цих областей поновиться після отримання нової партії вакцини.

Наразі триває імунізація проти COVID-19 мобільними бригадами, які використовують інші препарати: CoronaVac виробництва Sinovac Biotech та Comirnaty від Pfizer BioNTech. 

Ними щеплюють медиків і працівників закладів охорони здоров’я, мешканців та персонал будинків для літніх людей та спеціалізованих інтернатів, учасників Операції об'єднаних сил на сході України, соціальних працівників, священнослужителів, олімпійців і паралімпійців, які представлятимуть Україну на змаганнях в Токіо у 2021 році, освітян, які залучені до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), співробітників патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та прикордонників.

Усього з початку кампанії з вакцинації, станом на 12 травня, проведено 904 933 щеплень. 

Вакциновано 901 107 осіб, з них 901 105 людей отримали першу дозу, 3 828 осіб завершили вакцинацію (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини  AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах глобальної ініціативи СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio та 117  тис. доз Comirnaty/Pfizer. 

Додатково 705 тис. доз вакцин за COVAX очікуються вже до кінця травня. 

Ще близько 500 тис. доз вакцини Pfizer за прямими контрактами мають прибути в Україну у травні-червні.

Нагадаємо: Термін придатності 500 тисяч доз індійської вакцини AstraZeneca (CoviShield) проти коронавірусу, які Україна отримала 23 лютого, мав закінчитися 23 червня 2021 року.  

Теми: вакцинаціяCovid-2019коронавірусМОЗ


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