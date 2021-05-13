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В Украине почти закончилась AstraZeneca, предназначенная для первой дозы вакцинации

Четверг, 13 мая 2021, 11:44
В Украине почти закончилась AstraZeneca, предназначенная для первой дозы вакцинации

Прививочные пункты использовали почти всю вакцину AstraZeneca – и индийскую, и южнокорейскую, – предназначенную для иммунизации украинцев против COVID-19 первой дозой, 26 тысяч доз зарезервированы для введения второй дозы.

Источник: сайт vaccination.covid19.gov.ua

Дословно: "По состоянию на 12 мая 2021 года в пунктах прививок по всей Украине использовали почти всю вакцину AstraZeneca (Covishield и SKBio) против COVID-19, предназначенную для иммунизации первой дозой.

Часть этой вакцины (всего 26 тыс. доз) зарезервирована для введения второй дозы тем пациентам, прививки которых началось с 24 февраля".

Детали: Вакцина для первой дозы закончилась в прививочных пунктах Винницкой, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и города Киева.

Вакцинация первой дозой в прививочных пунктах этих областей возобновится после получения новой партии вакцины.

Сейчас продолжается иммунизация против COVID-19 мобильными бригадами, которые используют препараты: CoronaVac производства Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer BioNTech.

Ими прививают медиков и работников учреждений здравоохранения, жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, участников Операции объединенных сил на востоке Украины, социальных работников, священнослужителей, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году, педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО), сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Всего с начала кампании по вакцинации, по состоянию на 12 мая, проведено 904 933 прививок.

Вакцинирован 901 107 человек, из них 901 105 человек получили первую дозу, 3 828 человек завершили вакцинацию (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

В Украине уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках глобальной инициативы СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и 117 тыс. доз Comirnaty/Pfizer.

Дополнительно 705 тыс. доз вакцин по COVAX ожидаются уже к концу мая.

Еще порядка 500 тыс. доз вакцины Pfizer по прямым контрактам должны прибыть в Украину в мае-июне.

Напомним: Срок годности 500 тысяч доз индийской вакцины AstraZeneca (CoviShield) против коронавируса, которые Украина получила 23 февраля, должен был закончиться 23 июня 2021 года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирусМинздрав
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