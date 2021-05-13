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На п'ятницю синоптики обіцяють майже спеку

Четвер, 13 травня 2021, 12:32
фото: Наталія Негрей

Найближчої доби в Україні очікується тепла погода, опади ймовірні у західних, північних регіонах та столиці.

Джерело: синоптикиня Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Спека, майже, прийде в п'ятницю у східні області України. Там очікується вдень +24, +28 градусів.

На Запоріжжі та Дніпропетровщині 14-го травня буде +22, +26 градусів. У більшості областей України повітря прогріється до +19, +22 градусів. Найсвіжішим передбачається Захід, вдень +17, +22 градуси".

Деталі: За даними Діденко, дощі через циклонічну та фронтальну діяльність пройдуть в західних, північних областях України, дійдуть до Вінниччини, Одещини, зачеплять частину Черкащини та Кропивницького з районами.

На решті території переважатиме суха погода.

 

Вітер очікується південно-західним, південним, помірним, часом поривчастим.

У Києві п'ятниця буде із дощем та потеплінням до +20 градусів.

Українська правда
Теми: погода


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