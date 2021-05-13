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На пятницу синоптики обещают почти жару

Четверг, 13 мая 2021, 12:32
На пятницу синоптики обещают почти жару
фото: Наталья Негрей

В ближайшие сутки в Украине ожидается теплая погода, осадки наиболее вероятны в западных, северных регионах и столице.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Жара, почти придет в пятницу в восточные области Украины. Там ожидается днем ​​24 + 28 градусов.

На Запорожье и в Днепропетровской области 14-го мая будет +22, +26 градусов. В большинстве областей Украины воздух прогреется до +19, +22 градусов. Самым свежим будет Запад, днем ​​+17, +22 градуса".

Детали: По данным Диденко, дожди пройдут в западных, северных областях Украины, дойдут до Винницкой, Одесской, затронут часть Черкасской области и Кропивницкий с районами.

На остальной территории будет преобладать сухая погода.

 

Ветер ожидается юго-западным, южным, умеренным, местами порывистым.

В Киеве пятница будет с дождем и потеплением до +20 градусов.

Украинская правда
Темы: погода
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