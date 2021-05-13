На пятницу синоптики обещают почти жару
В ближайшие сутки в Украине ожидается теплая погода, осадки наиболее вероятны в западных, северных регионах и столице.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook
Прямая речь: "Жара, почти придет в пятницу в восточные области Украины. Там ожидается днем 24 + 28 градусов.
На Запорожье и в Днепропетровской области 14-го мая будет +22, +26 градусов. В большинстве областей Украины воздух прогреется до +19, +22 градусов. Самым свежим будет Запад, днем +17, +22 градуса".
Детали: По данным Диденко, дожди пройдут в западных, северных областях Украины, дойдут до Винницкой, Одесской, затронут часть Черкасской области и Кропивницкий с районами.
На остальной территории будет преобладать сухая погода.
Ветер ожидается юго-западным, южным, умеренным, местами порывистым.
В Киеве пятница будет с дождем и потеплением до +20 градусов.