Кремль прокоментував побоювання ЄС про плани РФ на Донбас: Ніколи не займалися поглинанням
Речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував публікації про намір Росії приєднати Донбас, заявивши, що РФ "не планує нікого поглинати".
Пєсков озвучив коментар у четвер 13 травня повідомляє "Європейська правда".
"Росія не планує нікого поглинати. Ніколи цим не займалася", - цитує Пєскова російське видання РБК.
Bloomberg написав про побоювання Євросоюзу щодо того, що Москва готується приєднати Донбас.
Агентство посилалося на внутрішній документ ЄС, у якому йшлося, що організація незаконних виборів і видача паспортів місцевим жителям "спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України в Росію".
Згідно з повідомленням, зовнішньополітичне відомство ЄС підготує доповідь з цього питання.
У документі ЄС також представлені варіанти, які ЄС може застосувати для підвищення стійкості України перед обличчям російської агресії.