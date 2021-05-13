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Кремль прокоментував побоювання ЄС про плани РФ на Донбас: Ніколи не займалися поглинанням

Четвер, 13 травня 2021, 12:59
Кремль прокоментував побоювання ЄС про плани РФ на Донбас: Ніколи не займалися поглинанням

Речник Кремля Дмитрій Пєсков прокоментував публікації про намір Росії приєднати Донбас, заявивши, що РФ "не планує нікого поглинати".

Пєсков озвучив коментар у четвер 13 травня повідомляє "Європейська правда".

"Росія не планує нікого поглинати. Ніколи цим не займалася", - цитує Пєскова російське видання РБК.

Bloomberg написав про побоювання Євросоюзу щодо того, що Москва готується приєднати Донбас.

Агентство посилалося на внутрішній документ ЄС, у якому йшлося, що організація незаконних виборів і видача паспортів місцевим жителям "спрямовані на фактичну інтеграцію непідконтрольних уряду територій України в Росію".

Згідно з повідомленням, зовнішньополітичне відомство ЄС підготує доповідь з цього питання.

У документі ЄС також представлені варіанти, які ЄС може застосувати для підвищення стійкості України перед обличчям російської агресії.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіявійнаДонбас
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