Кремль отреагировал на опасения ЕС о планах РФ на Донбасс: Никогда не занимались поглощением
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации о намерении России присоединить Донбасс, заявив, что РФ "не планирует никого поглощать".
Песков озвучил комментарий в четверг, 13 мая сообщает "Европейская правда".
Агентство Bloomberg написало об опасениях Евросоюза о том, что Москва готовится присоединить Донбасс.
Агентство ссылалось на внутренний документ ЕС, в котором говорилось, что организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям "направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территории Украины в Россию".
Согласно сообщению, внешнеполитическое ведомство ЕС подготовит доклад по этому вопросу.
В документе ЕС также представлены варианты, которые ЕС может применить для усиления Украины перед лицом российской агрессии.