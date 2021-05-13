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Кремль отреагировал на опасения ЕС о планах РФ на Донбасс: Никогда не занимались поглощением

Четверг, 13 мая 2021, 12:59

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикации о намерении России присоединить Донбасс, заявив, что РФ "не планирует никого поглощать".

Песков озвучил комментарий в четверг, 13 мая сообщает "Европейская правда".

Агентство Bloomberg написало об опасениях Евросоюза о том, что Москва готовится присоединить Донбасс.

Агентство ссылалось на внутренний документ ЕС, в котором говорилось, что организация незаконных выборов и выдача паспортов местным жителям "направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных правительству территории Украины в Россию".

Согласно сообщению, внешнеполитическое ведомство ЕС подготовит доклад по этому вопросу.

В документе ЕС также представлены варианты, которые ЕС может применить для усиления Украины перед лицом российской агрессии.

Темы: РосcиявойнаДонбасс


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