Агент спецслужб РФ отримав 6 років тюрми: готував теракт у Маріуполі

Викритого контррозвідкою Служби безпеки України агента спецслужб РФ засудили до шести років позбавлення волі.

Джерело: СБУ

Деталі: За даними слідства, зловмисник збирав розвіддані щодо підрозділів Збройних Сил України і займався підготовкою до вчинення теракту на одному з військових об’єктів у Маріуполі.

Вказано, що під час затримання у злочинця вилучили саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону. За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Донеччини, який брав участь у бойових діях проти сил АТО, був завербований представниками ФСБ РФ та за їх завданням прибув до Маріуполя для виконання розвідувальних і терористичних завдань.

Суд визнав зловмисника винним у державній зраді, участі в терористичній групі чи терористичній організації, незаконному поводженні зі зброєю, та найманстві.

У пресслужбі СБУ "Українській правді" уточнили, що зловмисника було затримано у січні 2020 року, він перебуває за гратами.