Агент спецслужб РФ отримав 6 років тюрми: готував теракт у Маріуполі
Викритого контррозвідкою Служби безпеки України агента спецслужб РФ засудили до шести років позбавлення волі.
Джерело: СБУ
Деталі: За даними слідства, зловмисник збирав розвіддані щодо підрозділів Збройних Сил України і займався підготовкою до вчинення теракту на одному з військових об’єктів у Маріуполі.
Вказано, що під час затримання у злочинця вилучили саморобний вибуховий пристрій, який він дістав із спеціально облаштованого схрону. За висновками експертів, сила вибуху вилученого засобу ураження еквівалентна 12 гранатам Ф-1.
Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець Донеччини, який брав участь у бойових діях проти сил АТО, був завербований представниками ФСБ РФ та за їх завданням прибув до Маріуполя для виконання розвідувальних і терористичних завдань.
Суд визнав зловмисника винним у державній зраді, участі в терористичній групі чи терористичній організації, незаконному поводженні зі зброєю, та найманстві.
У пресслужбі СБУ "Українській правді" уточнили, що зловмисника було затримано у січні 2020 року, він перебуває за гратами.