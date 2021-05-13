Агент спецслужб РФ получил 6 лет тюрьмы: готовил теракт в Мариуполе

Изобличенного контрразведкой Службы безопасности Украины агента спецслужб РФ приговорили к шести годам лишения свободы.

Источник: СБУ

Детали: По данным следствия, злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных Сил Украины и занимался подготовкой к совершению теракта на одном из военных объектов в Мариуполе.

Указано, что при задержании у преступника изъяли самодельное взрывное устройство, которое он достал из специально оборудованного тайника. По заключению экспертов, сила взрыва изъятого средства поражения эквивалентна 12 гранатам Ф-1.

Досудебным расследованием установлено, что житель Донецкой области, который принимал участие в боевых действиях против сил АТО, был завербован представителями ФСБ РФ и по их заданию прибыл в Мариуполь для выполнения разведывательных и террористических задач.

Суд признал злоумышленника виновным в государственной измене, участии в террористической группе или террористической организации, незаконном обращении с оружием, и наемничестве.

В пресс-службе СБУ "Украинской правде" уточнили, что злоумышленник был задержан в январе 2020 года, он находится за решеткой.