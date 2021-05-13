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Два журналісти загинули в ДТП на Полтавщині

Четвер, 13 травня 2021, 14:34

Поблизу села Гайове на Полтавщині в результаті зіткнення легкового автомобіля "Тойота" з вантажним автомобілем "Вольво" загинули 2 журналісти українського телеканалу.

Джерело: повідомлення Нацполіції, місцеве видання "Полтавщина"

Дослівно: "Дорожньо-транспортна пригода сталася на Полтавщині 13-го травня, близько 12-ї години, на автошляху Решетилівка-Кобеляки-Царичанка-Дніпро, поблизу села Гайове Кобеляцької територіальної громади.  

За попередньою інформацією, сталося зіткнення легкового автомобіля "Тойота" з вантажним автомобілем "Вольво".

Унаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля "Тойоти" загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, мешканці Полтави, які працювали журналістами на одному із телеканалів України".

Деталі: Місцеві ЗМІ повідомляють, що загинула знімальна група телеканалу НТН (оператор Костянтин Худолій та журналіст Володимир Непийпиво).

Українська правда
Теми: ДТППолтава


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