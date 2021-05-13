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Два журналиста погибли в ДТП на Полтавщине

Четверг, 13 мая 2021, 14:34

Вблизи села Гайовое на Полтавщине в результате столкновения легкового автомобиля "Тойота" с грузовым автомобилем "Вольво" погибли 2 журналиста украинского телеканала.

Источник: сообщение Нацполиции, местное издание "Полтавщина"

Дословно: "Дорожно-транспортное происшествие произошло на Полтавщине 13 мая, около 12 часов, на автодороге Решетиловка-Кобеляки-Царичанка-Днепр, вблизи села Гайовое Кобеляцкой территориальной общины.

По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля "Тойота" с грузовым автомобилем "Вольво".

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Тойоты" погибли. Погибшими оказались двое мужчин, жители Полтавы, которые работали журналистами на одном из телеканалов Украины".

Детали: Местные СМИ сообщают, что погибла съемочная группа телеканала НТН (оператор Константин Худолей и журналист Владимир Непийпиво).

Украинская правда
Темы: ДТППолтава


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