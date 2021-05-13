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Посол Туреччини розповів, чого чекати від військово-технічної співпраці між Анкарою і Києвом

Четвер, 13 травня 2021, 15:11

Посол Туреччини в Україні розповів, що військово-технічна співпраця між Анкарою і Києвом не обмежується лише торгівлею оборонними товарами - йдеться також про спільне виробництво і розробку.

Про це Ягмур Ахмет Гульдере сказав в інтерв’ю проєкту KyivNotKiev, пише "Європейська правда"

За його словами, є сфери, в яких турецька та українська військова промисловість конкурентно доповнюють одна одну. 

"Я радий бачити, що наша співпраця не обмежується лише закупівлями - "Туреччина продає оборонні товари Україні, Україна продає оборонні товари Туреччині", ні. Ми шукаємо можливості спільного виробництва деякого обладнання, ми навіть шукаємо можливості для спільної розробки певного обладнання", - зазначив посол.

Він додав, що співпраця також дозволяє експортувати спільні продукти у треті країни. 

Повну версію інтерв`ю англійською мовою можна буде переглянути на Youtube та Facebook-каналі "Kyiv not Kiev" o 18:00.

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Теми: ТуреччинаарміяУкраїна
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