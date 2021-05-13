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Посол Турции рассказал, чего ждать от военно-технического сотрудничества между Анкарой и Киевом

Четверг, 13 мая 2021, 15:11

Посол Турции в Украине рассказал, что военно-техническое сотрудничество между Анкарой и Киевом не ограничивается торговлей оборонными товарами – речь идет также о совместном производстве и разработке.

Об этом Ягмур Ахмет Гульдера сказал в интервью проекту KyivNotKiev, пишет "Европейская правда".

По его словам, есть сферы, в которых турецкая и украинская военная промышленность конкурентно дополняют друг друга.

"Я рад видеть, что наше сотрудничество не ограничивается только закупками – "Турция продает оборонительные товары Украине, Украина продает оборонительные товары Турции", нет. Мы ищем возможности совместного производства некоторого оборудования, мы даже ищем возможности для совместной разработки определенного оборудования", - отметил посол.

Он добавил, что сотрудничество также позволяет экспортировать совместные продукты в третьи страны.

Полную версию интервью на английском языке можно будет посмотреть на Youtube и Facebook-канале "Kyiv not Kiev" в 18:00 13 мая.

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Темы: ТурцияармияУкраина


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