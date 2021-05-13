У львівському Моршині вакцинували 61% населення міста

У місті Моршин Львівської області вакцинували від коронавірусу 61% населення в рамках пілотного проєкту із одночасної вакцинації.

Джерело: міський голова Моршина Руслан Ільницький, "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Станом на сьогодні ми маємо 61% провакцинованих першою дозою. Із завтрашнього дня починається вже вакцинація другою дозою.

Якщо врахувати, що за останні кілька місяців, за даними наших лікарів, перехворіло коронавірусом десь до 15%, то можна говорити, що вже є достатня кількість вакцинованих, аби через кілька тижнів спостерігати формування колективного імунітету. Це моя думка, офіційної позиції МОЗу я поки не знаю".

Деталі: За словами Ільницького, у місті розгорнули масштабну інформаційну кампанію, щоб заохотити людей до вакцинації.

Зокрема, сімейні лікарі обдзвонювали людей, які уклали декларації.

У рамках цього пілотного проєкту використовували вакцину – CoronaVac, китайську.

Крім того, в Моршині розмістили три білборди, на магазинах розклеїли плакати, ставили намети, де роздавали інформацію про важливість вакцинації.

Також інформацію поширювали місцеве телебачення та соцмережі.

За словами міського голови, 14 травня МОЗ має вирішити: чи продовжувати вакцинувати в Моршині всіх бажаючих, не поділяючи їх на пріоритетні групи, чи обмежитись наданням другої дози тим, хто вже зголосився отримати першу.

Після другої дози відомство аналізуватиме, як у місті розвивається епідемічна ситуація.

Пілотний проєкт із вакцинації розпочався в Моршині 16 квітня.