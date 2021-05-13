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Во львовском Моршине вакцинировали 61% населения города

Четверг, 13 мая 2021, 15:41
Во львовском Моршине вакцинировали 61% населения города

В городе Моршин Львовской области вакцинировали от коронавируса 61% населения в рамках пилотного проекта с одновременной вакцинации.

Источник: мэр Моршина Руслан Ильницкий, "Радио Свобода"

Прямая речь: "На сегодня мы имеем 61% провакцинированных первой дозой. С завтрашнего дня начинается уже вакцинация второй дозой.

Если учесть, что за последние несколько месяцев, по данным наших врачей, переболело коронавирусом где-то до 15%, то можно говорить, что уже есть достаточное количество вакцинированных, чтобы через несколько недель наблюдать формирование коллективного иммунитета. Это мое мнение, официальной позиции Минздрава я пока не знаю".

Детали: По словам Ильницкого, в городе развернули масштабную информационную кампанию, чтобы привлечь людей к вакцинации.

В частности, семейные врачи обзванивали людей, которые заключили декларации.

В рамках этого пилотного проекта использовали вакцину - CoronaVac, китайскую.

Кроме того, в Моршине разместили три билборда, на магазинах расклеили плакаты, ставили палатки, где раздавали информацию о важности вакцинации.

Также информацию распространяли местное телевидение и соцсети.

По словам городского головы, 14 мая Минздрав должен решить: продолжать вакцинировать в Моршине всех желающих, не разделяя их на приоритетные группы, или ограничиться предоставлением второй дозы тем, кто уже согласился получить первую.

После второй дозы ведомство должно анализировать, как в городе развивается эпидемическая ситуация.

Пилотный проект по вакцинации начался в Моршине 16 апреля.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирус
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