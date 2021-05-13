Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Во львовском Моршине вакцинировали 61% населения города

Четверг, 13 мая 2021, 15:41

В городе Моршин Львовской области вакцинировали от коронавируса 61% населения в рамках пилотного проекта с одновременной вакцинации.

Источник: мэр Моршина Руслан Ильницкий, "Радио Свобода"

Прямая речь: "На сегодня мы имеем 61% провакцинированных первой дозой. С завтрашнего дня начинается уже вакцинация второй дозой.

Если учесть, что за последние несколько месяцев, по данным наших врачей, переболело коронавирусом где-то до 15%, то можно говорить, что уже есть достаточное количество вакцинированных, чтобы через несколько недель наблюдать формирование коллективного иммунитета. Это мое мнение, официальной позиции Минздрава я пока не знаю".

Детали: По словам Ильницкого, в городе развернули масштабную информационную кампанию, чтобы привлечь людей к вакцинации.

В частности, семейные врачи обзванивали людей, которые заключили декларации.

В рамках этого пилотного проекта использовали вакцину - CoronaVac, китайскую.

Кроме того, в Моршине разместили три билборда, на магазинах расклеили плакаты, ставили палатки, где раздавали информацию о важности вакцинации.

Также информацию распространяли местное телевидение и соцсети.

По словам городского головы, 14 мая Минздрав должен решить: продолжать вакцинировать в Моршине всех желающих, не разделяя их на приоритетные группы, или ограничиться предоставлением второй дозы тем, кто уже согласился получить первую.

После второй дозы ведомство должно анализировать, как в городе развивается эпидемическая ситуация.

Пилотный проект по вакцинации начался в Моршине 16 апреля.

Украинская правда
Темы: вакцинацияCovid-2019коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Прокуратура подвела итоги масштабных обысков в Киеве и ответила Кличко

Электровозы, автолестницы и питьевая вода: Украина и Франция заключили соглашения на 1,3 млрд евро

фотоМедведчук прибыл в суд: жалуется, что деньги на залог заблокированы, но есть решение

картаВ Украине стабилизировалась эпидситуация: исчезли все "оранжевые" и "красные" зоны

ОГП просит для Медведчука залог в более 300 миллионов

видео Кличко отреагировал на обыски в КГГА: Кошмарят киевскую власть

Все новости...
вакцинация
В Украине почти закончилась AstraZeneca, предназначенная для первой дозы вакцинации
Для семейных врачей будут проводить тренинги по лечению COVID
Германия смягчила правила въезда для вакцинированных и тех, кто болел COVID-19
Последние новости
15:42
Россия на фоне накопления войск возле Украины усилила кибератаки - СБУ
15:42
У Кличко объяснили, когда могут изменить тариф на проезд
15:41
Во львовском Моршине вакцинировали 61% населения города
15:33
Судья отчитал нардепов ОПЗЖ из группы поддержки Медведчука
15:16
Прокуратура подвела итоги масштабных обысков в Киеве и ответила Кличко
15:13
Иммунологи рассказали, какая категория людей наиболее подвержена развитию тромбозов
15:12
Аэропорт "Киев" закроют в 2023 году на 8 месяцев – будут строить новую полосу
15:11
видеоПосол Турции рассказал, чего ждать от военно-технического сотрудничества между Анкарой и Киевом
15:10
После инцидента на Закарпатье "Укрпочта" прекратит перевозки пчел
14:41
фотоВысотный ударно-разведывательный беспилотник планируют разработать в Украине
Все новости...