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Для контролю природних ресурсів: на Кіровоградщині хотіли створити фейкові ОТГ

Четвер, 13 травня 2021, 17:10

СБУ викрила організоване угруповання, причетне до створення незаконних органів місцевого самоврядування у Кіровоградській області, за допомогою яких планували дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в регіоні.

Джерело: СБУ

Деталі: За попередніми даними слідства, учасники групи намагалися сформувати на території області декілька фейкових ОТГ для привласнення повноважень офіційних територіальних громад. Для цього вони провели "установчі збори", на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення "керівників".

Через підроблені документи і печатки зловмисники планували взяти під контроль майно і природні ресурси на території декількох селищ регіону.

Під час обшуків за місцями проживання організатора та двох активних учасників угруповання правоохоронці виявили:

  • документацію фейкових ОТГ;
  • фіктивні посвідчення "депутатів";
  • засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, яку ділки використовували для виготовлення підробленої документації.

Відкрите кримінальне провадження за статтею "присвоєння владних повноважень або звання службової особи".

 
 

Нагадаємо: У березні на Кіровоградщині створювали псевдооргани місцевої влади, від імені яких вимагали від підприємств та установ передати майно на баланс.

Українська правда
Теми: СБУКіровоградська область


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